交通量が減ると速度抑制策が発動する国道１３４号の「西部駐車場前」交差点付近＝１０日、藤沢市交通量が少ない夜の幹線道路で、スピード違反の車が次々と青信号を通過する事態を阻む試みが、湘南の海沿いを走る国道１３４号の一部で始まった。県警による施策の第３弾で、緻密な計算により赤信号のタイミングを調整。速度超過の運転手を強制的に「足止め」することにより、重大事故を防ぐ狙いだ。県警交通規制課によると、対象