【経済指標】 【カナダ】 消費者物価指数（CPI）（5月）21:30 結果1.0% 予想0.8%前回0.4%（前月比) 結果3.2% 予想3.0%前回2.8%（前年比) 【発言・ニュース】 ＊バンス副大統領 ・これまでの進展に大きな手応えを感じている。 ・ホルムズ海峡の航行の自由を確保するための仕組みを構築した。 ・ホルムズ海峡から約１５００万バレルの原油が搬出されたのを確認。 ・停戦について手応えを感じて