故障班で調整を続ける巨人・山崎伊織投手（２７）が、２４日の３軍・スバル戦（Ｇ球場）で実戦復帰することが２２日、分かった。短いイニングの見込みだが、約１か月半ぶりのマウンドで最終チェックに入る。昨季チーム最多１１勝で３年連続２ケタ勝利をクリアした右腕。６年目の今季は開幕投手の筆頭候補に挙がっていたが、３月中旬に右肩コンディション不良で戦線離脱。５月３日の２軍戦で一度実戦復帰を果たしたが、わずか２