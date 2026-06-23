新潟アルビレックスBBは22日、今季は同じB3リーグの埼玉でプレーしたSFデビン・オリバー（33）の獲得を発表した。同日にリーグの自由交渉選手リストから抹消された。米国出身でヨーロッパや日本でのプレー経験が豊富なオリバーは2メートル3、102キロの体格を生かしたパワフルなプレーが武器。クラブを通じて「家族と一緒に美しい新潟県を体験し、楽しむことをとても楽しみにしています」とコメントした。