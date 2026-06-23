【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い ©ABCテレビ 様々なロケの賞レースを生み出してきた「相席食堂」。6月23日（火）の放送で、新たなるロケの頂上決戦「THE ＆」が開幕する！ Ｂ＆ＢやKing＆Prince、タッキー＆翼など、その名に“＆”を持つ二人組は時代を彩り、世界を動かしてきた。そんな“＆コンビ”の四天王が淡路島を舞台にロケで激突。令和最