ロック歌手の矢沢永吉（76）が来年4月から3カ月にわたり全16公演の全国ツアーを開催することを決めた。矢沢が春のツアーを敢行するのは1979年以来48年ぶりとなる。矢沢はその理由を「これからも歌い続けるため」と明かしており、秋冬ツアーが無くなるため、通算160回を数える矢沢の代名詞であった年末の日本武道館公演が今年で見納めになるという衝撃的なニュースも飛び込んできた。「いつも、ファンの皆さんの沢山の応援と気