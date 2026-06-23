アルビレックス新潟は22日、DF早川史哉（32）、MF笠井佳祐（23）、MF落合陸（27）、DF加藤徹也（30）、MF石山青空（20）の5選手と契約を更新したと発表した。新潟市出身のベテラン・早川は「自分自身のさらなる成長を目指し日々精進していきます」、今季の特別大会は20試合に出場して3ゴールをマークした笠井は「このエンブレムを背負い、戦えることを大変うれしく思います」とそれぞれクラブを通じてコメントした。