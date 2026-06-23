日本代表は22日、FIFAワールドカップ2026 スウェーデン代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。追加招集の町野修斗は体調不良でチュニジア代表戦前日のトレーニングを欠席し、試合もメンバー外だった。22日の練習から再合流し、全体とは別メニューでトレーナーと走り込みなどを行った。メキシコ・モンテレイ入り後に発熱し、「かなり熱があった」とそうだ。チュニジア戦翌日には体調も回復し「も