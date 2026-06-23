ライプツィヒは23日、新監督にマルティン・デミチェリス氏が就任することを発表した。クラブからの発表によると、デミチェリス氏はライプツィヒと2028年6月30日までの契約を締結したという。デミチェリス氏は5月28日、2025−26シーズン終了時に指揮していたマジョルカとの契約を2028年6月30日まで延長。しかしながら、契約延長の発表からわずか1カ月後に、ステップアップを果たすことが決まった。マジョルカ側の発表によると、