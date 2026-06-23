日本代表は22日、FIFAワールドカップ2026 スウェーデン代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。グループステージ第2節のチュニジア代表戦は、4得点を挙げて快勝した。試合翌日の21日午後にチャーター便でメキシコ・モンテレイからナッシュビルに戻り、同日は室内でリカバリートレーニングを実施している。22日の練習は冒頭15分公開から全公開に変更となった。ラダーやボール回しなどの基礎メニ