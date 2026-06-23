北中米ワールドカップのチュニジア戦で大勝した日本代表に対し、韓国代表レジェンドのパク・チソン氏が解説中に伝えたコメントは、日本国内でもすでに各メディアが翻訳して大きく報じている。【関連】パク・チソン氏、森保J称賛「我々の一歩先を行く」こうした日本メディアの翻訳報道を受け、韓国メディア『OSEN』が「“韓国の英雄が我々を羨ましがっている”日本メディア、パク・チソンの自国代表への率直評価を絶賛し特筆大書」