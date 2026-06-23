母校サッカー部の後輩である日本代表FWの“ワールドカップデビュー”に目を細めたのが、お笑い芸人「ペナルティ」のワッキーさんだ。北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表がチュニジア代表を４−０で破った数時間後、自身のＸを更新。「とうとう、とうとう、我が母校、市立船橋からW杯でプレーする選手が誕生しました！その扉を開いた漢の名は、鈴木唯人」と綴り、78分から登場して囲みを突破する豪快なドリブルを披露