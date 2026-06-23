ドイツサッカー連盟（DFB）は現地６月22日、同国代表のDFニコ・シュロッターベックが左足首の内側側副靭帯を損傷したと発表。数か月間の離脱となり、残りの北中米ワールドカップを欠場することが決定した。当面の間は、チームとともにアメリカに滞在する。26歳のDFは20日に行なわれたグループステージ（Ｅ組）第２節のコートジボワール戦で負傷。ハーフタイムでの交代を余儀なくされていた。 この悲報にSNS上ではファン