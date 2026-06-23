【その他の画像・動画等を元記事で観る】 矢沢永吉が、2027年4月から全国ツアー『ゴールドラッシュ2027：矢沢永吉』を開催する。 ■『ゴールドラッシュ2027：矢沢永吉』は、全16公演で実施予定 2027年より、これまでの秋冬開催から、春へと開催時期を移し、あらたな気持ちで4月から6月にかけて、日本全国を巡る。 春のコンサート・ツアーは自身のバンド Z’s（ゼッツ）名義で2016年に行って