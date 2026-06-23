【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ブルーノ･マーズが7月4日放送の日本テレビ『THE MUSIC DAY 2026』に出演する。 ■3年前には総合司会の櫻井翔と対談した特別インタビューを紹介 16度のグラミー賞受賞、Spotify史上初となる月間リスナー1億5,000万人突破、2024年には21世紀の海外アーティストとして初めて東京ドーム7連続公演ソールドアウトを達成するなど、常に音