安全管理上の不祥事が相次ぎ、国からの監査体制が強化されているＪＲ北海道が、新たな保線作業の安全対策を報道陣に公開しました。どのような取り組みが始まっているのでしょうか。（作業責任者）「まずウェアラブルカメラの電源をＯＮにしてください」ＪＲ北海道は６月２２日、保線作業の新たな取り組みを公開しました。ヘルメットに装着された小型カメラです。作業の責任者が使うタブレットなど、これまでにはなかったツー