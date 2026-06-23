中国メディアの環球時報は18日、ニュージーランドについて「外来の捕食動物を国内から一掃する取り組みを推進している」と伝えた。記事によると、ニュージーランドは2016年、固有の動植物を捕食する外来の動物を2050年までに一掃するという国家プロジェクトを発表した。同国の自然保全当局によると、毎年約2500万羽の固有の鳥類を捕食しているノネズミやオポッサム、ノネコ、イタチ、オコジョなどが駆除の優先対象となっている。こ