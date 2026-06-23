炎と黒煙が上がる校舎に一時、多くの児童が取り残され、大惨事になりかねない状況だった。初期消火や避難誘導に課題がなかったか検証し、学校現場で教訓を共有すべきだ。東京都北区の滝野川第三小学校で１９日、火災が発生し、児童３３０人が避難する事態となった。この火事で児童と教師ら計１１人が重軽傷を負った。火元は４階の音楽準備室とみられる。隣の音楽室では５年生児童２４人が授業を受けていた。教師らが避難さ