高市内閣が地方の活性化に向け、７月に初めて策定する「地域未来戦略」の概要案が判明した。ブロックごとに産業集積地を形成するための「戦略産業クラスター計画」を策定し、インフラ（社会資本）の整備などに別枠の予算を確保して集中投資する。民間投資を呼び込み、各地域の特性に合った産業の集積を図る狙いがある。地域未来戦略は、石破内閣が掲げた「地方創生」を引き継ぎつつ、経済や産業の活性化に重心を移す。２４日に