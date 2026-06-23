２０２２年７月に奈良市で演説中に銃撃されて死亡した安倍晋三・元首相（当時６７歳）の妻・昭恵さん（６４）が事件から４年となるのを前に、読売新聞の取材に応じた。昨年１２月、殺人罪などに問われた山上徹也被告（４５）の公判に出廷し、被告の説明を直接聞いたが、「夫がどうして殺されたのか、今もわからない。被告に会って聞きたい」と語った。（奈良支局小松夕夏）「悩みを聞く人いたら」昭恵さんは、奈良地裁で昨年