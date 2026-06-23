東京都が4人の副知事のうち、栗岡祥一氏、松本明子氏の2人を交代させる方向で調整を進めていることが22日、関係者への取材で分かった。後任には都総務局長の佐藤智秀氏と政策企画局長の佐藤章氏を充てる方針。佐藤智秀氏は総務局行政部長、福祉局長などを経て2024年4月から現職。佐藤章氏は政策企画局理事、主税局長などを経て24年10月から現職。栗岡氏は24年4月、松本氏は同年10月から副知事を務めている。