東京都江東区は、データセンター（ＤＣ）の事業者らでつくる業界団体「日本データセンター協会」（東京）に対し、地域住民の不安解消に向けた対応を求める要望書を提出する方針を固めた。大久保朋果区長が２３日に同協会を訪れ、担当者に手渡す。ＤＣの騒音や排熱などを懸念した住民による反対運動が各地で起きているが、自治体が同協会に適切な対応を求めるのは全国初という。ＤＣは人工知能（ＡＩ）の普及などに伴い、大量の