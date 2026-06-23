日本ハム・北山亘基投手（２７）が２２日、エスコンフィールドでの投手陣の練習に参加した。自身４連勝をかけて先発する２３日のロッテ戦（エスコン）へ「今週は体の感じ、調整もすごくいい感じで入れるのでは」と自信をのぞかせた。交流戦は３戦３勝、計２０回２／３でわずか１失点と抜群の結果。さらに６勝目を挙げた１６日の広島戦（マツダ）後、今回の調整中に、長期的に目指している効率的な体の使い方で「きっかけをつか