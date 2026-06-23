大本命の影で、王者の補強網は静かに広がっている。ワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースのトレード期限前補強について、米メディア「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」が２２日（日本時間同日）に特集記事を組み、クローズアップした。今夏市場の目玉であるタイガースのタリク・スクバル投手（２９）は、すでにドジャースの本命補強として見られている存在。だが、同メディアの焦点は「スクバルを獲るか