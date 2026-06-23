デビュー５６周年で“ゴローの年”を迎えた歌手の野口五郎と長女でピアニストの文音（あやね）が俳優の森田健作がパーソナリティを務めるニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（６月２９日、午後６時２０分）とＦＭＮＡＣＫ５「青春もぎたて朝一番！」（７月５日、午前６時半）に出演することになり、このほど都内で収録が行われた。野口は長女の「文音」という名前について聞かれると「左右が対象の感じにした」とした