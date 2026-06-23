北中米Ｗ杯に出場中の日本代表ＭＦ久保建英（２５＝レアル・ソシエダード）に、トルコ１部の強豪として知られるトラブゾンスポルが電撃オファーする可能性が出てきた。久保は１次リーグＦ組初戦オランダ戦で左ヒザを負傷して現在はリハビリ中。所属するＲソシエダードのブレトススポーツディレクターが公式Ｘで「数試合欠場することになるが、ケガはそれほど深刻ではない。今後の回復状況や日本代表がどこまで勝ち進むかによる