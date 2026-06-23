カレン・チェンが挙式を報告フィギュアスケートの北京五輪団体金メダルメンバー、カレン・チェン（米国）がインスタグラムで結婚式を挙げたことを報告した。純白のウェディング姿を公開し、幸せいっぱいのニュースに「美しすぎて眩暈が…」と祝福と称賛が寄せられている。チェンは白のウェディングドレス姿でお相手の男性とキスを交わすなど、挙式の様子をアップ。幸せをシェアした。投稿には「May 14, 2026」と添えられてお