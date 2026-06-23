元中日でＭＬＢナショナルズ２Ａハリスバーグから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が２７日のファーム・リーグ、阪神戦（ＳＧＬ）での巨人デビューを照準に調整を進めていることが２２日、分かった。１８日に入団会見を行い、前日２１日まで１軍で練習。数回の２軍での調整登板を経て、状況次第では７月中の１軍デビューの可能性も出てくる。２軍での伝統の一戦から、小笠原の新天地での第一歩が踏み出されることになり