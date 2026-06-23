◆プロボクシング▽日本スーパーミドル級王座決定戦１０回戦●草村龍弥（６回ＫＯ）京原和輝〇（２２日、東京・後楽園ホール）日本スーパーミドル級王座決定戦で、同級２位・京原和輝（２９）＝博多協栄＝が同級１位・草村龍弥（２７）＝一力＝を６回２分８秒ＫＯで下し、新王者に輝いた。身長１８３センチの京原は、序盤は１９０センチの長身サウスポー・草村の伸びる右ジャブ、打ち下ろしの左ストレートに苦戦。５回終了