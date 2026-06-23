オリックスのショーン・ジェリー投手（２９）が、２３日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発することが２２日、決まった。前回登板となった１３日の阪神戦（京セラＤ）では、６回４失点（自責２）で３敗目。その後は両親と東京、京都へ出かけたことを明かし「家族と一緒に旅行もしながら、いい時間を過ごして調整できました。場所よりも、誰と過ごしたかの方が重要」と気持ちを切り替えた。メジャー経験者の中では史上最