オリックス・田嶋大樹投手（２９）が２２日、背水の陣を敷いた。６日の広島戦（マツダ）で４回を５失点と振るわず、翌７日からファームで調整を続けてきた左腕。コンディショニングを優先する曽谷に代わり、先発予定となった２４日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）を前に、並々ならぬ決意を明かした。「やってやろう、という感じですね。ここからは１軍で最後までやる、というエネルギーがある」。詳細は明かさなかったもの