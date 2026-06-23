ロック歌手の矢沢永吉（７６）が、来年４〜６月に全１６公演の全国ツアー「ゴールドラッシュ２０２７」を開催することが決まった。春にツアーを行うのは自身４８年ぶりとなる。昨年１１月から２か月間で全１５公演にわたるツアーを完走するなど、秋冬に各地を巡ることが多かった永ちゃん。１６年に自身のバンド「Ｚ’ｓ（ゼッツ）」として春にツアーを行ったことはあるが、ソロとしては１９７９年以来となる。開催決定に際し