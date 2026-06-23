直木賞作家で大のサッカーファンで知られる万城目学氏（５０）が、Ｗ杯サッカー日本代表観戦記「万オブ・ザ・マッチ」第２弾を寄せた。××××鎧袖一触。鎧の袖が触れただけで相手を倒してしまうほどの、圧倒的な強さを表すこの四文字熟語を、まさかＷ杯の日本代表の戦い方を伝えるために引っ張り出す日がくるとは夢にも思わなかった。完勝である。最高峰の選手たちが集うナショナルチー