阪神・才木浩人投手が２２日、サッカー日本代表の活躍に刺激を受けていると明かした。２１日の１３時キックオフだったチュニジア戦は、ＤｅＮＡ戦（横浜）がナイターゲームだったこともあり、チーム宿舎で観戦。「すごいですし、サッカーめっちゃ面白いなと思いながら。普段サッカー見ることはあまりないからあれなんですけど、盛り上がってるな、おもろいなみたいな感じで見てました」と心を躍らせた。チュニジア戦で２ゴー