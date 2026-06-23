オーストリア代表のラングニック監督も絶賛アルゼンチン代表FWリオネル・メッシは、現地時間6月22日の北中米共催ワールドカップ（W杯）オーストリア代表戦で2ゴール。W杯通算最多得点の新記録を達成した。オーストリアを率いる名将ラルフ・ラングニック監督は「別次元のレベルにいる選手」と語った。初戦でアルゼンチンはFWリオネル・メッシのハットトリックによりアルジェリア代表に3-0で勝利した。ドイツのミロスラフ・クロ