オリックス・曽谷龍平投手（２５）が２２日、早期復帰を誓った。コンディショニングを最優先とし、２３日からのソフトバンク３連戦（みずほペイペイ）での先発を見送ることが決定。万全に近い状態で次回登板に備えることになった左腕は、率直な胸の内を明かした。「一日でも早く戻りたい気持ちしかありません」。プロ４年目の今季は８試合で４勝３敗、防御率３・０８。１０日のヤクルト戦（京セラＤ）では自己最多の１２５球を