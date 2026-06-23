阪神・福島圭音（けいん）外野手（２４）が２２日、甲子園で指名練習に参加した。２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）で送球ミスにより懲罰交代となったことを受け、先発投手を除く休養日では異例となる守備特訓。和田ヘッドコーチ、筒井外野兼守備走塁チーフコーチ、田中内野守備走塁コーチが見守るなか１時間、懸命に打球を追った。ＤｅＮＡ戦では７回無死から、度会の左前打を処理。二塁への送球がショートバウンドとなり、中野の後