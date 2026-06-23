中日・中西聖輝投手が課題の立ち上がり克服を誓った。２５日のＤｅＮＡ戦（バンテリンＤ）で先発が見込まれるドラフト１位右腕。今季は４試合すべてで初回に失点し、１４失点のうち計１１失点と苦しんでいる。１８日に行われたファーム・リーグのハヤテ戦（ナゴヤ球場）では、７回を無失点と上々の内容。この日は、ナゴヤ球場で状態を確認し「（立ち上がりの不安は）ない。準備して、悔いのない投球をしたい」と５月１３日以来