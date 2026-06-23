ソフトバンク・徐若熙（シュー・ルオシー）投手（２５）が、２４日のオリックス戦（みずほペイペイ）を回避する可能性が２２日、出てきた。コンディション不良があったとみられ、みずほペイペイで行われた投手練習では早々に室内へ。倉野信次投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーター（５１）も「いろいろあるので、またあした状態を見て決めます」と慎重だった。徐は台湾・味全から新加入し、６試合で２勝３敗、防御率４・９