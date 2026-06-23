オリックスは２２日、なにわ男子の藤原丈一郎（３０）が、８月３日の楽天戦（東京Ｄ）でスペシャル始球式を務めることを発表した。毎年恒例「Ｂｓ夏の陣２０２６」の初陣で、東京Ｄでは１７年ぶりに公式戦を主催。筋金入りのバファローズファンとして知られる人気アイドルが、華やかにオープニングを飾る。２月に史上初の６日間連続で京セラＤでの公演を成功させ、今月１７日にはアルバム「ＮＤ５」をリリース。３月２７日