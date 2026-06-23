メキシコ・モンテレイで行われたチュニジア戦、４対０の大勝に大いに盛り上がった。スタジアムでは日本人サポーターよりも多く見られたのが、日本を応援する現地のメキシコ人。日本グッズを着て試合に花を添えてくれたのだが、その意味ご存じでしょうか？というものもチラホラ。「抑揚頓挫」と書かれた法被を着たおじさんはノリノリで背中を見せてくれたが、日本人の自分でも聞きなじみのない単語…。どこで見つけてきたの？