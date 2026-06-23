矢沢永吉が来年4月より全国ツアー『ゴールドラッシュ2027：矢沢永吉』を開催することが決定した。“春ツアー”としては48年ぶりとなる。【ライブ写真多数】「7年ぶり、洋子と一緒に歌います！」矢沢永吉、親子共演のシーン来年より、これまで秋冬に実施してきたツアーの時期を春へと移し、4月から6月にかけて全国16公演を行う予定。春のコンサートツアーは自身のバンド・Z's（ゼッツ）名義で2016年に開催しているが、矢沢永吉