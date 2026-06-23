アルゼンチン―オーストリア試合終了間際、自身2点目のゴールを決めるアルゼンチンのメッシ（中央）＝ダラス（共同）アルゼンチンはメッシの2得点で完勝した。序盤にPKを失敗したものの、前半38分に先制点。左を抜け出したメディナの低い折り返しに中央で反応し、左足ダイレクトで決めた。後半追加タイムには、こぼれ球をしぶとく左足で押し込んだ。オーストリアは後半10分にザビツァーの強烈なFKがGKに阻まれるなど、好機を生