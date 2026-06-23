世界的アーティストのブルーノ・マーズが、7月4日に千葉・幕張メッセから生放送される日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』（後1：30〜後10：54）に出演することが23日、発表された。同番組初歌唱となる。【写真】りくりゅうも！『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティストブルーノ・マーズは、16度のグラミー賞受賞、Spotify史上初となる月間リスナー1億5000万人突破、24年には21世紀の海外アーティストとして初めて