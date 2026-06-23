歌手野口五郎（70）と長女でピアニストの文音（24）が、俳優森田健作（76）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（6月29日午後8時20分）とFM NACK5「青春もぎたて、朝一番！」（7月5日午前6時30分）の収録に参加した。ラジオでの父娘共演は初めて。自身から音楽的才能を、妻のタレント三井ゆり（57）から美しさを受け継いだ娘を見つめながら野口は「おなかにいる時から、音叉で身体にいい音を聞か