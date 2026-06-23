来年4月にスタートする、矢沢永吉さんの全国ツアー『ゴールドラッシュ2027：矢沢永吉』の開催が決定したことが分かりました。【写真を見る】【 矢沢永吉 】「もっと歌い続けたい！海外の連中に負けたくない！」48年ぶりの “春ツアー” 開催決定を発表（メッセージ全文）これまでの『秋冬開催』から『春』へと開催時期を移し、新たな気持ちで4月〜6月にかけて日本全国を巡る16公演を予定しているということです。春のコンサート･