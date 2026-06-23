歌手の野口五郎（70）と長女でピアニストの文音（あやね＝24）が、元千葉県知事で俳優の森田健作（76）がパーソナリティーを務めるニッポン放送『森田健作 青春の勲章は くじけない心』（6月29日放送）とFM NACK5『森田健作 青春もぎたて朝一番！』（7月5日放送）にゲスト出演することが決まった。【写真】酒井法子・西村知美も！ 野口五郎・娘の文音ら集合ショット文音は、昨年3月に東京音大ピアノ演奏家コースを卒業し、本格