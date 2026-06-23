ロック歌手矢沢永吉（76）が来年4月から48年ぶりの春ツアー「ゴールドラッシュ2027」を開催することが22日、分かった。同6月までに全16公演を予定している。これまでのツアーは秋から冬にかけての開催が恒例だった。年末の日本武道館公演はファンにとって風物詩だったが、来年度からは秋冬ツアーは実施しないという。春開催については数年前から検討していたという。現時点で最後の春ツアーは79年の「The One Night Show 1979 CONC