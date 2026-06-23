MATCH 43グループJ第2戦2026年6月23日 2:00キックオフ（会場：ダラススタジアム）アルゼンチン 2-0 オーストリア初戦は”神の子”リオネル・メッシがハットトリックを達成し、アルジェリアに大勝したアルゼンチン。メッシは38歳を迎えても衰えを見せることなく、今大会でも主役の1人であることを証明した。一方のオーストリアもヨルダンを相手に3-1と快勝している。ハイプレスからの縦に速攻を仕掛けるラルフ・ラングニックのサ