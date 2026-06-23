元巨人でオイシックスCBO桑田真澄氏（58）の次男でタレントのMatt（31）が22日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。人気歌手と人気アイドルとの意外な交友関係を明かした。今回は「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティ軍」が対戦。番組のラストに放送された「未公開トーク集」で、MCの櫻井翔からライバル視している人物について聞かれていた。これに対し、Mattは「2人いて…」とし「北村匠